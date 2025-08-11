Erzincan'da Kaçak İçki Operasyonu: 42 Litre Ele Geçirildi

Erzincan'da Kaçak İçki Operasyonu: 42 Litre Ele Geçirildi
Erzincan'da yapılan operasyonda 30 litre etil alkol ile birlikte toplam 42 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.

Erzincan'da 42 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalarda; 30 litre etil alkol, 6 litre viski, 6 litre rakı ele geçirildi. Konuya ilişkin H.Ö. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - ERZİNCAN

