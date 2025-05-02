Erzincan'da Kaçak İçki Baskını: 8 Litre El Yapımı Viski Ele Geçirildi
Erzincan'da düzenlenen operasyonda H.K. isimli şahsın evinde yapılan aramada 8 litre el yapımı viski bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Erzincan'da bir eve yapılan baskında 8 litre kaçak içki ele geçirildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; H.K. isimli şahsın ikametinde yapılan arama-el koyma işleminde 8 litre el yapımı viski ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa