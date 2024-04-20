Erzincan'da Jandarma Ekipleri Bilgilendirme Faaliyeti Gerçekleştirdi

Erzincan'ın Üzümlü ve Çayırlı ilçesinde jandarma ekiplerince bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Altınbaşak Beldesi Büyük Kadağan mahallesinde 38 kadına 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak, KADES uygulaması cep telefonlarına indirmeleri sağlandı.

Ayrıca 5199 Hayvanları Koruma Kanunu, Çevre Kirliliğinin önlenmesi ve HAYDİ uygulaması hakkında da vatandaşlara bilgilendirme yapılarak, HAYDİ uygulamasını telefonlarına indirmeleri sağlandı.

Çayırlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından da sorumluluk bölgesinde bulunan Çaykent Ortaokulu ziyaret edilerek 60 öğrenciye çevre kirliliğinin önlenmesi ve HAYDİ uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak broşür ve jandarma çocuk dergisi dağıtıldı. - ERZİNCAN