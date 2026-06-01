Erzincan'da 2 aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Erzincan-Gümüşhane kara yolu Yalnızbağ mevkisinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erzincan'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan-Gümüşhane kara yolu Yalnızbağ mevkisinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 24 AAR 467 plakalı otomobil ile 24 BE 499 plakalı araç Yalnızbağ Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu otomobilde sıkışan bir yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
