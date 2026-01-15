Haberler

Tercan'da Huzurlu Sokaklar uygulaması gerçekleştirildi

Tercan'da Huzurlu Sokaklar uygulaması gerçekleştirildi
Güncelleme:
Tercan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, parklar, okul çevreleri ve umuma açık iş yerleri kontrol edilerek vatandaşların güvenliği sağlanmaya çalışıldı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, "Huzurlu Sokaklar" uygulaması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında park ve bahçeler, okul çevreleri, kahvehaneler ile umuma açık iş yerleri ve ilçe girişinde bulunan uygulama noktasında yapılan kontrollerde 153 şahıs ve 12 araç sorgulanarak denetlendi.

Denetimlerin, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla sürdürüleceği bildirildi. - ERZİNCAN

500

