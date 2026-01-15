Tercan'da Huzurlu Sokaklar uygulaması gerçekleştirildi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, "Huzurlu Sokaklar" uygulaması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında park ve bahçeler, okul çevreleri, kahvehaneler ile umuma açık iş yerleri ve ilçe girişinde bulunan uygulama noktasında yapılan kontrollerde 153 şahıs ve 12 araç sorgulanarak denetlendi.

Denetimlerin, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla sürdürüleceği bildirildi. - ERZİNCAN