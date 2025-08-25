Erzincan'da Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

Erzincan'da 16 ekip, 50 polisin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezinde 16 ekip ve 50 polisin katılımıyla yapılan "Erzincan Huzur 24 Uygulaması" kapsamında; 325 şahıs sorgulanarak 21 umuma açık işyeri denetlendi.

Uygulamada; 1 işletmede iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı, 2 işletmede 'Mesul Müdür' belgesinin olmadığı, 2 işletmede Vergi Levhasının olmadığı, 2 işletmede çalışanların SGK kaydının olmadığı, 2 işletmede yoklama kaçağı olan 1 şahıs tespit edilerek tebliğ yapılarak, gerekli tutanaklar tanzim edildi. - ERZİNCAN