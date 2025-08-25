Erzincan'da Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

Erzincan'da Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 'Huzur 24 Uygulaması' kapsamında 325 şahıs sorgulandı ve 21 umuma açık işyeri denetlendi. Uygulamada ruhsatsız işletmeler ile vergi ve SGK kaydı eksiklikleri tespit edildi.

Erzincan'da 16 ekip, 50 polisin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezinde 16 ekip ve 50 polisin katılımıyla yapılan "Erzincan Huzur 24 Uygulaması" kapsamında; 325 şahıs sorgulanarak 21 umuma açık işyeri denetlendi.

Uygulamada; 1 işletmede iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı, 2 işletmede 'Mesul Müdür' belgesinin olmadığı, 2 işletmede Vergi Levhasının olmadığı, 2 işletmede çalışanların SGK kaydının olmadığı, 2 işletmede yoklama kaçağı olan 1 şahıs tespit edilerek tebliğ yapılarak, gerekli tutanaklar tanzim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
