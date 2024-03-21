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Erzincan'da 'Huzur İçin Erzincan' Projesi Başlatıldı

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Erzincan'da 15 Mart 2024 tarihi itibariyle başlatılan 'Huzur İçin Erzincan' projesi kapsamında, toplumsal bilinçlendirme ve pozitif kültürel değişimin oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt başkanlığında emniyet mensuplarıyla genel değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt başkanlığında il emniyet müdür yardımcıları, birim amirleri ve ilçe emniyet amirlerinin katılımıyla Afet Koordinasyon Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen genel değerlendirme ve bilgilendirme toplantısında vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için alınan ve alınması gereken tedbirler ile il genelinde yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kenan Kurt Erzincan Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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