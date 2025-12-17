Haberler

Erzincan'da meydan muharebesini aratmayan kavga: Tabureler havada uçuştu

Erzincan'da meydan muharebesini aratmayan kavga: Tabureler havada uçuştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da husumetli iki grup arasındaki kavga çay ocaklarının bulunduğu alanı savaş alanına çevirdi. Taburelerin havada uçuştuğu olayda yaralananlar oldu ve kavga hastane önünde yeniden alevlendi.

Erzincan'da husumetli iki grup arasında çıkan kavga, çay ocaklarının bulunduğu alanı savaş alanına çevirdi. Taburelerin havada uçuştuğu olayda yaralananlar olurken, kavga daha sonra hastane önünde yeniden alevlendi.

Erzincan merkezde bulunan Alparslan Türkeş İş Merkezi arkasında, çay ocaklarının yer aldığı alanda akşam saatlerinde çıkan kavga korku dolu anlara neden oldu. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Taburelerin havada uçuştuğu kavga adeta meydan muharebesini aratmazken, olayda yaralananların olduğu öğrenildi. Çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Saldırganların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, polis ekipleri olay yerine gelmeden önce tarafların kaçarak uzaklaştığı görüldü.

Öte yandan aynı grubun bir süre sonra Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde yeniden karşı karşıya gelerek kavgaya tutuştuğu öğrenildi. Olaylarla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sayılı günler kaldı! ABD'den gündem yaratacak SDG kararı

ABD "Artık yalnızsın" dedi, 400 bin savaşçıdan Türkiye'ye destek geldi
FETÖ'ye ağır darbe! ByLock kullanan 160 kişi yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel kaleminden Trump için olay sözler: O alkolik bir kişiliğe sahip

Özel kaleminin Trump için sarf ettiği cümle ülkeyi ayağa kaldırdı
Görevden uzaklaştırılan il göç idaresi müdürünün mesajları ortaya çıktı

Görevden alınan il göç idaresi müdürünün mesajları ortaya çıktı
Barış Alper Yılmaz'a Serie A'dan dev talip

Tam taraftarlarla arayı düzeltti derken yine müthiş bir talibi çıktı
Güllü'nün oğlu savcılıkta ifade verdi

Güllü'nün oğlunun ifadesi saatler sürdü: Ablamın olayla alakası...
Özel kaleminden Trump için olay sözler: O alkolik bir kişiliğe sahip

Özel kaleminin Trump için sarf ettiği cümle ülkeyi ayağa kaldırdı
Gözleri Karadeniz dizisi de final yaptı: Yönetmen de televizyondan öğrendi

Dizi final yaptı, yönetmeni de televizyondan öğrendi
Bakan duyurdu! İrlanda iltica başvurularını azaltıyor

Türklerin de hedefindeydi! O ülkeden dikkat çeken iltica kararı
Selahattin Baki'den yıllar sonra gelen itiraf: Jorge Jesus, ''Samet'i almazsanız giderim'' dedi

''Almazsanız giderim'' diyerek Samet'i bakın kim transfer ettirmiş
Meloni, dünya liderlerinden aldığı hediyeleri satışa çıkarıyor

Listede yok yok! Meloni hepsini satışa çıkardı
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor

Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili yeni ifşa! Eski mesai arkadaşı yaptıklarını anlattı

Ersoy'la ilgili yeni ifşa! Eski mesai arkadaşı yaptıklarını anlattı
Burası Hindistan değil Türkiye! Böreği insanlardan önce fare yedi

Böreği insanlardan önce fare yedi
Dev bankadan altında rekor beklentisi! İşte 2026'da ulaşacağı rakam

Dev bankadan altında 2026 için çılgın tahmin
title