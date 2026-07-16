Erzincan'da haziran ayında 184 kişi trafik kazalarında yaralandı
Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, Erzincan'da Haziran 2026'da polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 105 trafik kazasında 184 kişi yaralandı, can kaybı yaşanmadı. Yılın ilk 6 ayında ise 611 kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 656 kişi yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Haziran ayı trafik istatistiklerine göre, Erzincan'da polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında 184 kişi yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan aylık trafik istatistik bültenine göre, Haziran ayında polis sorumluluk bölgesinde 105 maddi hasarlı, yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Söz konusu kazalarda hayatını kaybeden olmazken 184 kişi yaralandı.
Yılın ilk altı ayını kapsayan verilere göre ise Erzincan polis sorumluluk bölgesinde 611 trafik kazası yaşandı. Bu dönemde meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken, 656 kişi yaralandı.
Yetkililer, trafik kazalarının azaltılması için sürücülerden hız limitlerine uymalarını, emniyet kemeri kullanımını ihmal etmemelerini ve özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğuna karşı dikkatli olmalarını istedi. - ERZİNCAN