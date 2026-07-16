Erzincan'da haziran ayında 184 kişi trafik kazalarında yaralandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Haziran ayı trafik istatistiklerine göre, Erzincan'da polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında 184 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan aylık trafik istatistik bültenine göre, Haziran ayında polis sorumluluk bölgesinde 105 maddi hasarlı, yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Söz konusu kazalarda hayatını kaybeden olmazken 184 kişi yaralandı.

Yılın ilk altı ayını kapsayan verilere göre ise Erzincan polis sorumluluk bölgesinde 611 trafik kazası yaşandı. Bu dönemde meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken, 656 kişi yaralandı.

Yetkililer, trafik kazalarının azaltılması için sürücülerden hız limitlerine uymalarını, emniyet kemeri kullanımını ihmal etmemelerini ve özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğuna karşı dikkatli olmalarını istedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı