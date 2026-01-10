Haberler

Erzincan'da at ve eşek silahla katledildi

Güncelleme:
Erzincan'ın Güllüce köyünde, evde kimse yokken bir çiftlikteki at ve eşek tüfekle vurularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve köy sakinleri olaya tepki gösterdi.

Erzincan'ın Güllüce köyünde bir vatandaşa ait at ve eşek, evde kimse olmadığı sırada tüfekle vurularak öldürüldü.

Güllüce köyünde küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan Serhat Elçi'ye ait at ve eşek, evde kimse bulunmadığı sırada tüfekle vuruldu. Olay, Serhat Elçi'nin sabah saatlerinde köydeki evine gelmesiyle ortaya çıktı. Evlerinin önünde hayvanlarının cansız bedenleriyle karşılaşan Elçi, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köye Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde detaylı çalışma yaparak, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silaha ait boş mermi kovanlarını muhafaza altına aldı. Hayvanların tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlenirken, faillerin tespiti için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Serhat Elçi, maddi kayıptan ziyade yaşanan vahşetin kendisini derinden etkilediğini belirterek, "Hayvanlar can taşıyor. Evde olmadığımı bilerek gelip hayvanlarımı öldürmüşler. Buna gerçekten insanın vicdanı elvermez. Ben sadece bunu yapanların bulunmasını ve gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, köy sakinleri de olaya tepki gösterdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
