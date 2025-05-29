Erzincan'da Gençlere Terör Bilgilendirme Eğitimi

Erzincan'da Gençlere Terör Bilgilendirme Eğitimi
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' projesi kapsamında 2 bin 545 öğrenciye teröre karşı bilgilendirme yaptı. Eğitimlerde terör örgütlerinin gençler üzerindeki etkileri ve bu faaliyetlerin engellenmesi konuları ele alındı.

-Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında 2 bin 545 öğrenci teröre karşı bilgilendirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleyi bilgilendirme ve önleme faaliyetleri ile desteklemek amacıyla "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında terör örgütlerinin gençler üzerindeki faaliyetleri ve eleman kazanma yöntemleri konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar, bu faaliyetlerin engellenmesi ve farkındalık oluşturulmasına yönelik eğitim faaliyeti düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen etkinlikte Erzincan merkezde bulunan ortaöğretim kurumlarında ve Otlukbeli, Çayırlı, Tercan, Üzümlü, Kemah, Kemaliye, İliç, Refahiye ilçelerinde bulunan ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilere konferans verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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