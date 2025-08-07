Erzincan'da Elektrikli Bisiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Erzincan'da elektrikli bisiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücünün hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kaza, 553. sokak üzerinde gerçekleşti. 24 AB 163 plakalı hafif ticari araç ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü Abdulkerim T. yaralandı.

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş sebebini belirlemek için olay yerinde inceleme başlattı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
