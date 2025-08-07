Erzincan'da Elektrikli Bisiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Erzincan'da elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 553. sokak üzerinde gerçekleşti. 24 AB 163 plakalı hafif ticari araç ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü Abdulkerim T. yaralandı.

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş sebebini belirlemek için olay yerinde inceleme başlattı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN