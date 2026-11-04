Erzincan'da ekimde okul çevresi ve servis denetimlerine 77 ekip, 265 personel katıldı

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Erzincan'da okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimlerde ekim ayında 77 ekip ve 265 personel görev aldı.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Ekim 2026 tarihlerinde okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında 289 okul çevresi, 331 umuma açık yer ve 466 okul servis aracı kontrol edildi.

Çalışmalarda ayrıca 3 bin 327 şahıs denetlenerek sorgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı