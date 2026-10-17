Erzincan'da durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca bulundu, şüpheli gözaltına alındı

Erzincan'da durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca bulundu, şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da çevre yolu üzerinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçtaki şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Erzincan'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Çevre yolu üzerinde polis ekiplerince yapılan çalışmada bir otomobil durduruldu. Araçtaki şahıs üzerinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı