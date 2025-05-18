Erzincan'da Devrilen Traktör Faciası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Erzincan'da Devrilen Traktör Faciası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Erzincan'da devrilen traktörün altında kalan 35 yaşındaki sürücü Turgay Polat hayatını kaybetti. Olay, Uluköy-Çağlayan kara yolunda meydana geldi.

Erzincan'da, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Turgay Polat (35) idaresindeki 24 AL 846 plakalı traktör, Uluköy- Çağlayan kara yolunda seyir halindeyken yol kenarına devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu polis, AFAD ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık görevlileri, traktörün altında kalan sürücünün öldüğünü belirledi.

Turgay Polat'ın cesedi, savcının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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