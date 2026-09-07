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Erzincan'da Evine Silahla Ateş Açıldı: 1 Gözaltı

Erzincan'da Evine Silahla Ateş Açıldı: 1 Gözaltı
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Erzincan'ın Munzur Mahallesi'nde gece saatlerinde bir eve silahla ateş açıldı. Kurşunlardan biri camı kırıp içeri girerken diğeri duvara isabet etti; yaralanan olmadı, maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olay yerinde 2 boş ve 2 dolu kovan buldu. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

Erzincan'ın Munzur Mahallesi'nde bir eve silahla ateş edilmesi sonucu maddi hasar oluştu, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde şüpheli bir kişi, araçla evin önüne gelerek silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu kurşunlardan biri evin camını kırarak içeri girdi, bir diğeri ise duvara isabet etti.

Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Silah seslerinin duyulmasının ardından ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, 2 boş ve 2 dolu kovan bulundu.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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