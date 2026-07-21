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Erzincan Emniyetinden Buğday Meydanındaki olaya ilişkin açıklama

Erzincan Emniyetinden Buğday Meydanındaki olaya ilişkin açıklama
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Erzincan Buğday Meydanı'nda 19 Temmuz'da bekçi denetiminde kimlik göstermeyip kaçan şahıs kısa sürede yakalandı. Emniyet, şahsın GBT kaydının temiz olduğunu açıkladı ancak hakkında işlem yapılıp yapılmadığı belirtilmedi.

Erzincan'da geçtiğimiz pazar günü Buğday Meydanında denetim sırasında bekçiye kimlik ibraz etmeyip mukavemette bulunup kaçan şahısla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bazı basın-yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, 19.07.2026 tarihinde Buğday Meydanı mevkiinde meydana gelen olayla ilgili olarak şahsın kaçtığı, bulunamadığı ve arama çalışmalarının devam ettiği yönünde paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla; 19.07.2026 Pazar günü saat 19.20 sıralarında, bekçi devriyelerinin Buğday Meydanı mevkiinde gerçekleştirdiği denetim sırasında bir şahsın kimliğini ibraz etmek istememesi ve bekçilerden kaçması üzerine telsiz marifetiyle takviye ekip talep edilmiştir.

Olay yerine intikal eden ekiplerce kısa sürede yakalanan şahsın B.K. olduğu tespit edilmiş olup, yapılan GBT sorgulamasında herhangi bir olumsuz kayda rastlanılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, bekçiye mukavemette bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı belirtilen şahıs hakkında herhangi bir adli veya idari işlem uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında bilgi verilmedi. Bu nedenle olayla ilgili hukuki sürecin nasıl sonuçlandığı konusunda resmi bir açıklama yapılmış değil. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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