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Erzincan'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Erzincan'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı
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Erzincan'da İzzetpaşa Mahallesi Havalimanı Kavşağı mevkiinde çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki arazilere sıçramadan söndürüldü. Kuru otların yandığı alanda yapılan çalışmaların ardından soğutma işlemi gerçekleştirildi, olay yeri jandarma ekiplerine teslim edildi.

Erzincan'da çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki arazilere sıçramadan söndürüldü.

İzzetpaşa Mahallesi Havalimanı Kavşağı mevkiindeki yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Kuru otların yandığı alana müdahale eden ekipler, alevlerin büyümesini ve bitişikteki arazilere sıçramasını önledi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Güvenlik kontrolleri sonrası olay yeri jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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