Erzincan'da aranan 43 şahıs yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 43 kişinin yakalandığını ve adli makamlara sevk edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, 26 şahıs hakkında 91 yıl 10 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunurken, 13 şahıs ifadeye yönelik, 4 şahıs ise adli para cezası kapsamında aranmaktaydı. Yakalanan kişiler, Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

Şahıslar, "hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, terör örgütü üyeliği, dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis veya adli para cezası bulunan kişiler arasında yer aldı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve suç unsurlarının önlenmesi amacıyla aranan şahıslara yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı