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Erzincan'da Aranan 22 Şüpheli Yakalandı

Erzincan'da Aranan 22 Şüpheli Yakalandı
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Erzincan'da emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 22 kişi yakalandı. Aralarında 28 yıl 11 ay hapis cezası bulunan bir hükümlünün de olduğu şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 22 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, uyuşturucu madde kullanma, konut dokunulmazlığını ihlal ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 28 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.E. yakalandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçundan 1 yıl 8 ay, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 9 ay ve 2 yıl, nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 2 yıl 6 ay, görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün, kasten yaralama suçundan 1 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi de yakalanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Ekiplerce ayrıca hakaret, alkollü veya uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullanma, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet, basit yaralama ve ailenin korunmasına yönelik tedbir dosyası kapsamında çeşitli sürelerde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 kişi daha yakalanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Çalışmalarda, haklarında adli para cezası nedeniyle aranma kaydı bulunan 4 kişi ile ifadeye yönelik aranması bulunan 6 kişi de yakalandı. Bu kişilerden bazıları işlemlerinin ardından mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 22 şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

Açıklamada, suç ve suçlularla etkin mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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