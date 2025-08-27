Erzincan'da Aranan 15 Şahıs Yakalandı
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda toplam 25 yıl 3 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişiyi yakaladı. Toplam 15 şahıs, adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.
Polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 15 şahıs yakalandı. Şahıslar adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa