Erzincan'da Aranan 15 Şahıs Yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda toplam 25 yıl 3 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişiyi yakaladı. Toplam 15 şahıs, adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
