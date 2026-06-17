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Erzincan'da 1 kişinin hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Erzincan'da 1 kişinin hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde 26 Mayıs'ta akraba iki aile arasında çıkan sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Kavga anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya beldesinde 26 Mayıs'ta akraba iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, 26 Mayıs'ta Çadırkaya beldesinde akraba olan ve uzun süredir aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sopalı kavgaya dönüşürken, olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ergün Erdem, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaklaşık bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Öte yandan, kavga anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde taraflar arasında yaşanan arbede ve güvenlik güçlerinin kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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