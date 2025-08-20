Erzincan'da 990 Paket Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Erzincan'da 990 Paket Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Erzincan'da yapılan operasyonda, 990 paket içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Erzincan'da 990 paket içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalarda; 990 paket (19800 dal) içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. M.O. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ERZİNCAN

