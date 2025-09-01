Erzincan'da 21 Kaçak Göçmen Yakalandı, 2 Organizatör Tutuklandı

Erzincan'da 21 Kaçak Göçmen Yakalandı, 2 Organizatör Tutuklandı
Erzincan'da yapılan operasyonda yabancı uyruklu 21 kaçak göçmen yakalandı. İki organizatör, göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince; Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan iki araçta yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla girdiği değerlendirilen 21 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Bahse konu yabancı şahıslar, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Olayla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan D.A. ve H.K. isimli şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

