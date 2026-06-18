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Erzincan'da 1 kilo 725 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Erzincan'da 1 kilo 725 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kilo 725 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kilo 725 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terörün finans kaynakları arasında yer alan uyuşturucu madde kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda toplam 1 kilo 725 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan E.Ö. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, uyuşturucu suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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