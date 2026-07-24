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Erzin-Dörtyol Otoyolunda Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Erzin-Dörtyol Otoyolunda Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
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Hatay'ın Erzin-Dörtyol otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'da Erzin-Dörtyol otoyolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Erzin-Dörtyol güzergahındaki otoyolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, araçta yaralanan kişiyi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler tarafından olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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