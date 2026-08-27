Hatay'da Tanker Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Erzin-Osmaniye otoyolunda yanıcı madde taşıyan bir tankerin tekerlek kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, bölgede soğutma çalışması yapıldı ve gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Hatay'da yanıcı madde taşıyan tankerde çıkan yangın, ekiplerin koordineli müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Erzin-Osmaniye otoyolu üzerinde meydana geldi. Yanıcı madde taşıyan tankerin teker kısmından alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayla ilgili gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.
Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı