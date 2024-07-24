Erzin'de fileye dolanan kara yılanı itfaiye kurtardı

Hatay'ın Erzin ilçesinde fileye dolanan bir buçuk metrelik kara yılanı kurtaran itfaiyecinin, yılana su içirdiği anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Erzin ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir eve giren yılan kiler kısmında fileli çuvala dolandı. Bir buçuk metre boyundaki kara yılanı gören vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, fileye dolanan yılanı kurtardı. Ekiplerin yılanı kurtardığı ve su içirdiği anlar kameraya yansıdı. Fileden kurtarılan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY