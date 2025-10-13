Haberler

Eruh'taki Okulun Duvarları Gönüllülerle Yenilendi

Güncelleme:
Siirt'in Eruh ilçesinde taşımalı eğitim veren Bozkuş Karadaylılar İlkokulunun boya yenileme çalışmaları, Eruh arama kurtarma ekibi tarafından yapıldı. Gönüllü ekip, okulu temizleyip, iç ve dış cephelerini boyadı, sınıflara tablolar asarak öğrencilere daha motive edici bir ortam sağladı.

Okula giderek iç ve dış cepheleri özenle boyayan ekip, okulun genel temizliğini de titizlikle gerçekleştirdi. Öğrencilerin daha ferah ve motive edici bir ortamda eğitim alabilmesi için sınıflara tablolar asıldı. Yapılan çalışmaların ardından yenilenmiş bina okul yönetimine teslim edildi. Bu duyarlı davranış, öğrenci velileri tarafından takdirle karşılandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
