Eruh'taki Okulun Duvarları Gönüllülerle Yenilendi

Siirt'in Eruh ilçesinde taşımalı eğitim veren Bozkuş Karadaylılar İlkokulunun eskiyen duvar boyaları, Eruh arama kurtarma ekibinin gönüllü çalışmasıyla yenilendi.

Okula giderek iç ve dış cepheleri özenle boyayan ekip, okulun genel temizliğini de titizlikle gerçekleştirdi. Öğrencilerin daha ferah ve motive edici bir ortamda eğitim alabilmesi için sınıflara tablolar asıldı. Yapılan çalışmaların ardından yenilenmiş bina okul yönetimine teslim edildi. Bu duyarlı davranış, öğrenci velileri tarafından takdirle karşılandı. - SİİRT