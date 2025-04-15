Eruh'ta Maddi Hasarlı Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında
Siirt'in Eruh ilçesinde bir otomobilin, U dönüşü yaparken seyir halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, yaralanan yok.
Eruh'ta maddi hasarlı trafik kazası kamerada
SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam üzeri ilçenin Fatih Mahallesi Hasan Özhan Caddesi'nde meydana geldi. U dönüşü yapmak isteyen otomobilin sürücüsü, seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİKMET KAYRAN - 3.Sayfa