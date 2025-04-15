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Eruh'ta Maddi Hasarlı Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

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Siirt'in Eruh ilçesinde bir otomobilin, U dönüşü yaparken seyir halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, yaralanan yok.

Eruh'ta maddi hasarlı trafik kazası kamerada

SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam üzeri ilçenin Fatih Mahallesi Hasan Özhan Caddesi'nde meydana geldi. U dönüşü yapmak isteyen otomobilin sürücüsü, seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİKMET KAYRAN - 3.Sayfa
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