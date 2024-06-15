Ersan Şen: Şartlarda anlaşırsak Eylem Tok'un oğlunun davasını alırım

6 Şubat depremlerinde müteahhitleri savunmasıyla tepki çeken avukat Ersan Şen, canlı yayında kendisine sorulan "Eylem Tok gelse oğlunun davasını alır mısınız?" sorusuna "Şartlarda anlaşırsak neden olmasın?" dedi. Şen, imamları da ayağa kaldıracak sözler kullanarak "Beni imam gibi düşünün ya gömüp dua ya kaldırırsın." şeklinde konuştu.