Haberler

Erol Dede Hırsızların Kurbanı Oldu

Erol Dede Hırsızların Kurbanı Oldu Haber Videosunu İzle
Erol Dede Hırsızların Kurbanı Oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 79 yaşındaki Erol Çetin, evine giren hırsızlar tarafından darbedilip gaspa uğradı. Tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden Çetin'in hırsızlık olayıyla ilgili şüpheliler yakalandı ve tutuklandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 79 yaşındaki Erol Çetin, evine giren 3 kişi tarafından 30 Ekim tarihinde darbedilip gaspa uğradı. Ağır yaralanan Çetin, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Olay, 30 Ekim tarihinde Kale Mahallesi Altıntaş Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan Erol Çetin'in (79) evine giren 3 kişi para istedi. Çetin'in parası olmadığını söylemesi üzerine şahıslar, yaşlı adamı 'başından' darbetti.

Polis ekiplerince yapılan kamera incelemelerinde şüphelilerin M.Ç. (15), E.D. (18) ve R.A. (24) olduğu tespit edildi. Zanlılar gözaltına alınarak ifadelerinde suçu kabul etti. Yaşları küçük olan 2 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğüne, R.A. ise Gasp Büro Amirliğine teslim edildi.

Mahkemeye sevk edilen R.A., 'gasp' suçundan tutuklandı. Beyin kanaması şüphesiyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Erol Çetin ise dün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"Erol dedenin evine hırsızlar girdi, Erol dedeyi darbettiler"

Çetin'i mahalleli olarak çok sevdiklerini ifade eden Serdar Altundağ, "Yardıma muhtaç bir insandı, kimsesi yoktu. Emekli maaşıyla geçiniyordu, bekar evi vardı. Sosyal yardımlarla da geçiniyordu. Elimizden geldiği kadar yardım ediyorduk. Mesela ekmeği, suyu karşılıyorduk. Ama ücretini veriyordu, öyle bağış olarak kabul etmiyordu. Biz gece vakti yattığımız için ancak sabahleyin öğrenebildik. Polisleri olay yerinde görünce sorduk, bir olay mı vardı diye. Onlar da Erol dedenin evine hırsızlar girdi, Erol dedeyi darbettiler, ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırdılar dedi. Hatta ben üzüldüm. Bir abimiz var, yardım kuruluşunda görevli. O abiye mesaj gönderdim belki yardımcı olurlar diye. Onlar da olayı takip etti, bir şey olursa haberleşelim diye. Öğrenince dün onlara haber ettik. Eğer burada bir yakını olsaydı muhakkak haberimiz olurdu. Çünkü burada biz birbirimizi tanıyoruz. Cenazesini kimse olmadığı için getirmezler buraya" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu

Bahis oynadığı belirtilen futbolcuları bekleyen ceza belli oldu
Beyaz Saray'da bir ilk! Donald Trump ile Suriye lideri Şara bir araya geldi

Bir ilk gerçekleşti! Kritik zirve için Beyaz Saray'da
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı

Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı

Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.