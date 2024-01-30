Ermenek'te Uyuşturucu ve Kaçak Silah Operasyonu: 1 Gözaltı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada uyuşturucu madde ile kaçak silah ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde A.Y. isimli şahsın evine baskın düzenledi. Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şüpheli şahsın evinde arama yapan ekipler, 1 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet tabanca mermisi ile 10 gram esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan A.Y., hakkında adli işlem başlatılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KARAMAN