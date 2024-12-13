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Ermenek'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

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Karaman'ın Ermenek ilçesinde düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla H.K. gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Güneyyurt Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ilçeye bağlı Balkusan köyünde ikamet eden H.K'nin evine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 şarjör, 19 tabanca ve tüfek parçası, 248 fişek ve silah tamirinde kullanılan makine ile aparatlar ele geçirildi.

H.K., hakkında yasal işlen yapılmak üzere karakola götürüldü. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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