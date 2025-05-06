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Erkenek Tüneli'ndeki Feci Kaza Güvenlik Kamerasında

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Malatya-Adıyaman karayolu üzerindeki Erkenek Tüneli'nde bir tırın duvara çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sürücü ağır yaralandı ve inceleme devam ediyor.

Erkenek Tüneli'ndeki feci kaza kamerada

MALATYA - Malatya- Adıyaman karayolu üzerindeki Erkenek Tüneli'nde bir tırın duvara çarptığı kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Özkan Kanca idaresindeki 23 ACF 992 plakalı tır, tünel içerisinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu duvara çarpmış ve sürücü ağır yaralanmıştı. Kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde tırın kontrolden çıkarak hızla tünel duvarına çarptığı anlar net bir şekilde görülüyor. Kaza anının saniye saniye kaydedildiği video, izleyenlerin yüreğini ağza getirdi.

Öte yandan, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜRŞAT AKTAŞ - 3.Sayfa
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