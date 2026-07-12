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Erkenek Tüneli'nde otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

Erkenek Tüneli'nde otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Erkenek Tüneli'nde otomobilin Karayolları'na ait kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Erkenek Tüneli'nde otomobilin Karayolları'na ait kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, gece yarısı Malatya-Adıyaman kara yolu üzerindeki Doğanşehir ilçesi sınırlarındaki Erkenek Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan otomobil, aynı yönde ilerleyen Karayolları'na ait kamyona henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücüye olay yerinde müdahale yapıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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