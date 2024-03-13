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Erkek arkadaşıyla tartışan kadın, sokak ortasında kendini böyle tokatladı

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Sosyal medyada paylaşılan görüntüde erkek arkadaşıyla tartışan kadının krize girerek kendini defalarca kez tokatladığı anlar yer alıyor. Video kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bahsi geçen görüntüde iki gencin sokak ortasında tartıştığı görülüyor. Buraya kadar her şey normal... Ancak görüntüde genç kızın bir anda kendini tokatlamaya başlaması ile olay başka bir hal alıyor. O anlara ilişkin görüntü sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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