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Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber

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2015 yılında ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından başından vurularak yatağa bağlı kalan Mutlu Kaya'nın Instagram hesabından "Değerli arkadaşlar kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz" paylaşımı yapıldı.

Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, İstanbul'da katılacağı televizyon programı öncesi evinde prova yaparken 18 Mayıs 2015 gecesi erkek arkadaşı tarafından başından silahla vurularak ağır yaralanmıştı.

Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber

YATAĞA BAĞLI KALDI

Uzun süre sağlık sorunları yaşayan Kaya, yeniden ayağa kalkmış ve sağlığına kavuşmuştu. Kaya, yıllar sonra hayata tutunmak için yeniden refleksoloji uzmanından tedavi görmüştü. Uzun süre hayatta kalma mücadelesi veren ve yatağa bağlı kalan Mutlu Kaya, yaşama sevincini hiç kaybetmedi ve büyük bir azimle iyileşti.

Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaya, 9 yıl sonra çıkardığı yeni şarkısının mutluluğunu yaşıyordu. Sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Mutlu Kaya'dan kötü haber geldi. Kaya'nın Instagram hesabından yapılan yeni paylaşımda Kaya'nın hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Yayınlanan mesajda "Değerli arkadaşlar kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Allah şifa versin inşallah çok azimli başarılı sanatçı

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Gece Gündüz TikToklardan Cikmiyo Hasta Bir insanin Dinlenmeye ihtiyaci Varken Hele Hele Felc Gecirmis Bir Beden öyleki Sanal Alem Saglam insanlari Yoldan Cikariyo Sagligindan Ediyo

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Haber YorumlarıMehmet Timur:

Onu bu hale sokan canilerin Allah belasını versin. Yazık ya... Rabbim sevdiklerinin dualarıyla inşallah sağlığına kavuşur.

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