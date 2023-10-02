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Ergene ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Ergene ilçesinde durumundan şüphelenilen bir otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.