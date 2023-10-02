Ergene ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Ergene ilçesinde durumundan şüphelenilen bir otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Ergene ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sağlık Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Ekipler, sürücü N.B'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.
Araç sürücüsü S.Y gözaltına alındı.