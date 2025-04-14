Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç'e Kayseri'de İlk Ödül

Kent&Başkan Dergisi tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen online anket sonuçlarına göre ödül almaya hak kazanan belediye başkanları, 12 Nisan'da Kayseri'de düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Büyükşehir, il, büyükşehir ilçe, ilçe ve belde belediyeleri düzeyinde yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan başkanlar, halkın oylarıyla belirlenerek onurlandırıldı.

ERENLER BELEDİYE BAŞKANI DİNÇ'TEN KAYSERİ'YE VE HALKINA TEŞEKKÜR

Törende ödül alan isimlerden biri de Sakarya Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç oldu. Haberler.com'a özel bir röportaj veren Dinç, Kayseri'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kadim şehrimiz Kayseri'ye gelmekten çok mutluyuz. Daha önce de gelmiştim ama bu gelişimiz daha farklı ve heyecanlı oldu," dedi. Başkan olarak görevdeki ilk yılında böyle bir ödüle layık görülmenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Dinç, ödülü tüm ekip arkadaşları ve çalışanları adına aldığını vurguladı.

"BU ÖDÜL BİZİ ŞIMARTMIYOR, DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZA VESİLE OLUYOR"

Erenler'in 92.364 nüfusuna selam gönderen Dinç, kendilerine oy vererek destek olan hemşehrilerine teşekkür etti. "Bu ödüller bizi şımartmıyor, nefsimizi kabartmıyor. Aksine daha çok çalışmamıza sebep oluyor," diyen Başkan Dinç, amaçlarının halka hizmet olduğunu belirterek, "Tribüne değil, millete hizmet ediyoruz. İnşallah bu çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz," şeklinde konuştu. Röportaj sonunda, haber yayını için teşekkürlerini de iletti.