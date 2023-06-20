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Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Sakarya'da makamında kalp krizi geçiren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'da makamında kalp krizi geçiren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Makam odasında kalp krizi geçiren Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Başkan Kılıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - 3. Sayfa

Fevzi Kılıç Kalp Krizi Sakarya Erenler 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

Hasann hasann:

Allah rahmet eylesin

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