Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı aramada 1 şüpheli ile birlikte çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı aramada 1 şüpheli ile birlikte çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, İlçe jandarma komutanlığı ekiplerince Ereğli'de yapılan aramada 1 kişi yakalandı. Ekiplerce şahsın evine yapılan aramada, 17 adet Ectacy Hap, 8 adet Lilica Hap, 1 adet Symra Hap, 15 gram toz esrar, 2 gram kenevir tohumu, 5 kilo 570 gram kubar esrar ile hassas terazi, ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, ticareti yapmak suçlarından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak Jandarma Ereğli 3. Sayfa Haberler

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