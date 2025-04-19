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Ereğli'de Tırın Dorsesinde Yangın Paniği

Ereğli'de Tırın Dorsesinde Yangın Paniği
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Konya'nın Ereğli ilçesinde hurda ve kağıt taşıyan bir tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde hurda ve kağıt taşıyan tırın dorsesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 09.30 sıralarında ilçeye bağlı Cahı Mahallesi Konya-Adana Çevre Yolu üzeri Ereğli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 80 AB 256 plakalı hurda kağıt yüklü tır seyir halindeyken dorsesinde bulunan kağıtlar yanmaya başladı. Tırı yolun kenarına çeken sürücü ve yoldan geçen sürücüler yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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