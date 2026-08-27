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Karadeniz Ereğli'de Midye Teknelerine Denetim

Karadeniz Ereğli'de Midye Teknelerine Denetim
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, Bozhane mevkisinde denizden midye çıkaran dalgıç teknelerini denetledi. Denetimlerde midye boyutlarının standartlara uygunluğu kontrol edilirken, polis ekipleri de uygulamaya eşlik etti.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, denizden midye çıkaran dalgıç teknelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Bozhane mevkisinde bulunan ve denizden midye çıkaran dalgıç teknelerine yönelik uygulama yapıldı. Denetimlerde, denizden çıkarılan midyelerin boyutları ile ilgili standartlara uygun olup olmadığı kontrol edildi. Denetimlere Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de eşlik etti. Ekipler tarafından teknelerde ve çıkarılan midyelerde gerekli kontroller gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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