Konya'nın Ereğli ilçesinde ağıla giren kurt, 2 koyunu telef etti. Olay sonrası başıboş sokak köpekleri de ağıla girerek telef olan koyunlara saldırdı.

Olay, gece geç saatlerde ilçeye bağlı Belceağaç Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yerleşim yerine yakın bir ağıla giren kurt, 2 koyunu parçalayarak telef etti. Kurt saldırısının ardından çevredeki başıboş sokak köpeklerinin de ağıla girerek telef olan hayvanlara saldırdığı belirtildi. Olay, ağılda bulunan güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde ilk olarak kurdun ağıla girdiği, bir süre içeride kaldıktan sonra uzaklaştığı, ardından sokak köpeklerinin ağıla girerek hayvanlara saldırdığı anlar yer aldı. - KONYA