Ereğli'de Alkol ve Ses Denetimi Yapıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Bozhane Kavşağı'nda gerçekleştirilen alkol uygulaması, yaklaşık 2 saat sürdü. Uygulamada, alkollü sürücüler ve yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren sürücüler üzerinde yoğun denetimler yapıldı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimler, trafik güvenliğini sağlamak ve vatandaşların huzurunu korumak amacıyla gerçekleştirildi. Denetimler sırasında çok sayıda araç durdurularak sürücülerin alkol testleri yapıldı. Ayrıca, yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere de cezai işlem uygulandı. - ZONGULDAK