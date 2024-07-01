Üye Girişi
Haberler

Ereğli'de Alkol ve Ses Denetimi Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Bozhane Kavşağı'nda gerçekleştirilen alkol uygulaması, yaklaşık 2 saat sürdü. Uygulamada, alkollü sürücüler ve yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren sürücüler üzerinde yoğun denetimler yapıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Bozhane Kavşağı'nda gerçekleştirilen alkol uygulaması, yaklaşık 2 saat sürdü. Uygulamada, alkollü sürücüler ve yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren sürücüler üzerinde yoğun denetimler yapıldı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimler, trafik güvenliğini sağlamak ve vatandaşların huzurunu korumak amacıyla gerçekleştirildi. Denetimler sırasında çok sayıda araç durdurularak sürücülerin alkol testleri yapıldı. Ayrıca, yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere de cezai işlem uygulandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Bozhane Ereğli Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

Kayseri'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi

Kayseri'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz

 Kayseri'deki taciz olayının ardından MHP'li Özdemir'den çarpıcı çıkış: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri MHP olarak beklentimiz

Kayseri'deki taciz olayının ardından MHP'li Özdemir'den çarpıcı çıkış: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri MHP olarak beklentimiz

 Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem

Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title