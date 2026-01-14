Haberler

Erdemli kapalı cezaevi açığa dönüştürülüyor

Güncelleme:
Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan kapalı cezaevinin açık cezaevine dönüştürülme süreci devam ediyor. Dönüşümle birlikte cezaevi modernizasyona tabi tutulacak ve 250 hükümlü kapasitesine sahip olacak.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki kapalı cezaevinin yerinin açık cezaevine dönüştürülme sürecinin devam ettiği bildirildi.

Kapatılan Erdemli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun statüsü değiştirilerek Erdemli Açık Ceza İnfaz Kurumuna dönüştürülmesi sürecinin devam ettiği bildirildi. Bu çerçevede kapalı cezaevine ait birimler, odalar ve fiziki alanlar açık cezaevi yapısına uygun şekilde Tarsus Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından yeniden düzenlendiği ifade edildi. Devam eden dönüşüm ve inşaat çalışmaları, Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Hidayet Eraslan tarafından yerinde denetlendi. Süreci başından itibaren titizlikle takip eden Başsavcı Eraslan, yürütülen çalışmalar hakkında Erdemli Açık Cezaevi Müdür Vekili Aziz Demirkan ile sorumu inşaat mühendisinden bilgi aldı. Gerçekleştirilen fiziki düzenlemelerle birlikte, cezaevi yapısının modern, işlevsel ve mevzuata uygun hale getirilmesi hedeflendiği kaydedildi. İnşaat ve tadilat çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda sürdüğü, bitmesinin ardından 250 hükümlü kapasiteli planlanan Erdemli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun faaliyete geçeceği açıklandı.

Yetkililer, dönüşüm sürecinin hem kurumun ihtiyaçlarına hem de infaz sisteminin çağdaş yapısına uygun şekilde titizlikle yürütüldüğüne de dikkat çekti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
