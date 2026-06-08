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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Mehmet İlvan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Alata Mahallesi'ndeki lise kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.Y. idaresindeki 33 BES 980 plakalı otomobille Mehmet İlvan yönetimindeki 33 VLY 94 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan İlvan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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