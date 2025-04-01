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Erdemli'de Epilepsi Hastası Genç Hayatını Kaybetti, Üvey Baba Tutuklandı

Erdemli'de Epilepsi Hastası Genç Hayatını Kaybetti, Üvey Baba Tutuklandı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde 20 yaşındaki epilepsi hastası Ömer Bilkan Şahin, ilaçlarını almadığı iddia edilen üvey baba tarafından şiddet gördüğü öne sürülerek hayatını kaybetti. Üvey baba Ş.Ü., gözaltına alındı ve tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde epilepsi hastası genç hayatını kaybetti, ilaçlarını bilerek almadığı iddia edilen üvey baba ise gözaltına alınıp tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Yüksek Mahalle Hutbetaşı Caddesi No: 13'de meydana geldi. İddiaya göre, epilepsi hastası 20 yaşındaki Ömer Bilkan Şahin kriz geçirince ilçede devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti. Olay, şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçerken, yakınları 39 yaşındaki üvey baba Ş.Ü.'nün şiddet uyguladığını ve bir aydır ilaçlarını almadığını ileri sürdü. Bunun üzerine Ş.Ü. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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