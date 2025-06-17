Erdek'te Yabancı Plakalı Araçta Yangın Çıktı

Balıkesir'in Erdek ilçesi Düzler mevkiinde, yurtdışı plakalı HU AC 68 aracında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına yoldan geçen sürücülerin yangın tüpleriyle müdahalesi olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdek'e tatile gelen yabancı plakalı bir ailenin aracı seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirirken, çevredeki sürücüler araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yoğun çaba sonucu yangın kontrol altına alınırken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangında yaralanan olmazken, HU AC 68 plakalı araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - BALIKESİR