Erdek'te Yabancı Plakalı Araçta Yangın Çıktı

Erdek'te Yabancı Plakalı Araçta Yangın Çıktı
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde seyir halindeki yabancı plakalı bir araçta yangın çıktı. Yangına diğer sürücülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmadı ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Düzler mevkiinde, yurtdışı plakalı HU AC 68 aracında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına yoldan geçen sürücülerin yangın tüpleriyle müdahalesi olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdek'e tatile gelen yabancı plakalı bir ailenin aracı seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirirken, çevredeki sürücüler araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yoğun çaba sonucu yangın kontrol altına alınırken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangında yaralanan olmazken, HU AC 68 plakalı araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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